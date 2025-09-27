Мерц: Германия больше не живет в мире

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что хотя его страна не переживает сейчас стадию активной войны, однако она и не живет в мире.

Как пишет "Европейская правда", об этом Мерц заявил в пятницу, его слова приводит Handelsblatt.

Учитывая все более частые атаки на дата-сети и инфраструктуру, по словам Мерца, больше нельзя говорить о мире в Германии.

"Мы не находимся в состоянии войны, но мы уже и не живем в мире", – сказал он в своем выступлении в Берлине перед предпринимателями.

Мерц подчеркнул, что угроза реальна. Хотя канцлер и не назвал виновников инцидентов поименно, но перечислил весь спектр враждебных действий, которые вызывают у него беспокойство.

"Полеты дронов, шпионаж, убийство в Тиргартене (убийство Зелимхана Хангошвили в 2019 году. – Ред.), произошли массовые угрозы отдельным публичным лицам – не только в Германии, но и во многих других странах Европы. Диверсионные акты – ежедневно. Попытки парализовать дата-центры. Кибератаки", – перечислил Мерц.

"Я предполагаю, что здесь в зале, вероятно, каждый второй уже по крайней мере один раз пострадал от того, что его дата-сети и инфраструктура подверглись нападению", – добавил немецкий канцлер.

Накануне стало известно, что на севере Германии расследуют появление неизвестных дронов. В частности, над Шлезвиг-Гольштайном заметили несколько беспилотников, в связи с чем местные власти начали расследование.

Подобные инциденты с дронами стали происходить все чаще в последние недели, в частности в Дании. Детали читайте в статье: как дроны добрались до стратегических объектов и как отреагирует страна НАТО