Аэропорт Вильнюса дважды приостанавливал работу в пятницу из-за возможных дронов

Работа Вильнюсского аэропорта была дважды временно приостановлена 26 сентября – вероятно, из-за дронов неподалеку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Воздушное пространство было закрыто около 19:14. Деятельность аэропорта возобновили через полчаса, в 19:37.

"Возможно, были зафиксированы дроны, поэтому воздушное пространство было временно закрыто, и один самолет задержался с вылетом", – сообщила BNS представительница компании "Литовские аэропорты" Раса Петраускайте.

По ее словам, из-за летающих объектов был отложен рейс польских авиалиний LOT.

Как сообщил агентству BNS дежурный представитель полиции Вильнюсского уезда, в 19:17 было получено сообщение о беспилотном летательном аппарате, летавшем над улицей Гелуну, но по прибытии на место сотрудники ничего не обнаружили.

По словам Петраускайте, ранее в пятницу произошел еще один подобный инцидент: из-за вероятного полета дронов работа аэропорта была нарушена около полудня.

"Все наши коллеги в аэропорту поставлены в известность... ситуация находится под наблюдением", – заявила представительница компании "Литовские аэропорты".

Из-за возможного пролета дрона Вильнюсский аэропорт приостанавливал работу и в четверг, 25 сентября.

Подобные инциденты с дронами стали происходить все чаще в последние недели, в частности в Дании.

В ночь на пятницу над шведским архипелагом Карлскруна заметили неизвестные дроны.

Подробности читайте в статье: как дроны добрались до стратегических объектов и как отреагирует страна НАТО