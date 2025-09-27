Неподалік від бази ВМС Швеції помітили невідомі дрони

У ніч на п'ятницю над шведським архіпелагом Карлскруна помітили невідомі дрони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SVT.

Поліцію викликали на місце події, і поліцейські самі могли бачити підозрілий дрон.

"Це більший тип (дронів), схожий на той, що був над Данією та Сконе (південна частина Швеції. – Ред.)", – сказав Маттіас Лундгрен, черговий керівник досудового розслідування.

У четвер ввечері кілька жителів двох місцевих населених пунктів повідомили про підозрілий дрон.

"Наразі незрозуміло, що це за об’єкт, але ми склали заяву про порушення закону про авіацію", – прокоментував Маттіас Лундгрен з поліції у Карлскруні.

За даними координаційного центру поліції, йдеться про два дрони, які кілька свідків бачили з червоними та зеленими вогнями. Жоден об’єкт не вдалося вилучити, і у справі немає підозрюваних. Але поліція бачить чіткий зв’язок із нещодавніми подіями в Данії та Норвегії.

Район, де були помічені дрони, розташований за кілька кілометрів від військово-морської бази у Карлскруні. ВМС не мають відомостей про цей інцидент.

Зазначимо, увечері 22 вересня аеропорту Копенгагена довелося зупинити роботу через присутність поруч великих дронів.

Того ж дня через присутність БпЛА закрили і аеропорт норвезької столиці Осло, що також створило проблеми для багатьох рейсів.

Увечері 24 вересня невідомі безпілотники зафіксували біля аеропорту Ольборга в Данії, біля якого розташована база ВПС – основне місце розміщення транспортників C-130 Hercules та CL-604 Challenger.

