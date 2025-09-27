67% поляків підтримують збиття російських літаків-порушників

Переважна більшість поляків підтримують збиття російських винищувачів у випадку, якщо вони порушили повітряний простір країни-члена НАТО.

Про це свідчить опитування SW Research на замовлення Onet, пише "Європейська правда".

Респондентам поставили запитання, чи повинні країни НАТО збивати російські винищувачі, які порушують повітряний простір країн-членів.

67% опитаних відповіли "так". Протилежну думку висловили лише 8,7% респондентів. 24,2% опитаних вибрали відповідь "важко сказати/не маю думки".

За збиття російських винищувачів частіше виступають чоловіки (73,4%) ніж жінки (61,3%).

Підтримка таких дій зростає також із віком. У віковій групі до 24 років за таке рішення висловилися 54,7% опитаних. Натомість серед осіб, старших за 50 років, "так" відповіли 70,3%.

Опитування було проведено 23-24 вересня 2025 року агентством SW RESEARCH методом онлайн-інтерв'ю на інтернет-панелі SW Panel.

Раніше агентство Bloomberg писало, що європейські дипломати попередили Росію про готовність вжити рішучих заходів у відповідь на подальші порушення, і констатували, що інцидент проти Естонії був навмисним.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що підтримує позицію Дональда Трампа про необхідність збивати російські літаки, які порушують повітряний простір Альянсу.