67% поляков поддерживают сбивание российских самолетов-нарушителей

Подавляющее большинство поляков поддерживают сбивание российских истребителей в случае, если они нарушили воздушное пространство страны-члена НАТО.

Об этом свидетельствует опрос SW Research по заказу Onet, пишет "Европейская правда".

Респондентам задали вопрос, должны ли страны НАТО сбивать российские истребители, нарушающие воздушное пространство стран-членов.

67% опрошенных ответили "да". Противоположное мнение высказали только 8,7% респондентов. 24,2% опрошенных выбрали ответ "трудно сказать/нет мнения".

За сбивание российских истребителей чаще выступают мужчины (73,4%) чем женщины (61,3%).

Поддержка таких действий растет также с возрастом. В возрастной группе до 24 лет за такое решение высказались 54,7% опрошенных. В то же время среди лиц старше 50 лет "да" ответили 70,3%.

Опрос был проведен 23-24 сентября 2025 года агентством SW RESEARCH методом онлайн-интервью на интернет-панели SW Panel.

Ранее агентство Bloomberg писало, что европейские дипломаты предупредили Россию о готовности принять решительные меры в ответ на дальнейшие нарушения и констатировали, что инцидент против Эстонии был преднамеренным.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что поддерживает позицию Дональда Трампа о необходимости сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство Альянса.