У Женеві пройшла найбільша за останні роки пропалестинська демонстрація

У Женеві в суботу відбулася наймасштабніша за останні два роки пропалестинська демонстрація, на ній було до 10 тисяч учасників.

Про це повідомляє SwissInfo, пише "Європейська правда".

Пропалестинську акцію 27 вересня у Женеві називають найбільшою такою подією у кантоні з 2023 року. За підрахунками поліції, у демонстрації взяли участь понад 6000 людей, організатори кажуть про 10 тисяч.

Зібрання скликав рух BDS (Boycott-Divestment-Sanctions), який звинувачує Швейцарію у "пособництві Ізраїлю під маскою нейтралітету".

Ініціатори висунули вимоги до влади Швейцарії припинити будь-яку співпрацю з Ізраїлем у зв’язку з тим, на що перетворилась операція у секторі Гази.

Також лунали заклики до Швейцарії визнати Палестину як державу, що нещодавно зробили низка країн Заходу.

Цьому передувало поступове поглиблення критики з боку багатьох західних столиць на адресу Ізраїлю через загострення гуманітарної катастрофи у секторі Гази.

Тим часом президент США Дональд Трамп каже, що угода щодо припинення війни в Газі вже "дуже близько".