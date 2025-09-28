В Женеве прошла крупнейшая за последние годы пропалестинская демонстрация

В Женеве в субботу состоялась самая масштабная за последние два года пропалестинская демонстрация, в которой приняли участие до 10 тысяч человек.

Об этом сообщает SwissInfo, пишет "Европейская правда".

Пропалестинскую акцию 27 сентября в Женеве называют крупнейшим таким событием в кантоне с 2023 года. По подсчетам полиции, в демонстрации приняли участие более 6000 человек, организаторы говорят о 10 тысячах.

Собрание созвало движение BDS (Boycott-Divestment-Sanctions), которое обвиняет Швейцарию в "пособничестве Израилю под маской нейтралитета".

Инициаторы выдвинули требования к властям Швейцарии прекратить любое сотрудничество с Израилем в связи с тем, во что превратилась операция в секторе Газа.

Также звучали призывы к Швейцарии признать Палестину как государство, что недавно сделали ряд стран Запада.

Этому предшествовало постепенное углубление критики со стороны многих западных столиц в адрес Израиля из-за обострения гуманитарной катастрофы в секторе Газа.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении войны в Газе уже "очень близко".