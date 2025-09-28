Президент Фінляндії після масованого обстрілу України закликає схвалити санкції проти РФ

Фінський президент Александр Стубб закликав посилити тиск на Росію після того, як вона в ніч проти неділі здійснила черговий масований обстріл України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Стубб написав, що Росія знову ударила ракетами й дронами по цивільному населенню України, внаслідок чого загинули лікарі та дитина.

"Ця жорстока атака, що сталася після тижня Генеральної асамблеї ООН, викриває фальшиві наративи Росії про війну і вкотре показує світові справжнє обличчя агресора", – додав він.

Президент Фінляндії написав, що на цьому тлі "настав час затвердити наступний пакет санкцій ЄС і продовжувати тиск на військову машину Росії".

У ніч проти 28 вересня Росія запустила майже 600 дронів і 50 ракет по Україні.

Загалом за масований нічний обстріл по всій Україні поранено понад 70 людей, у Києві – четверо загиблих, серед яких 12-річна дівчинка.

Раніше повідомлялось, що Польща піднімала в повітря патрульні винищувачі через комбіновану повітряну атаку Росії по Україні.