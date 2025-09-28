Президент Финляндии после обстрела Украины призывает одобрить санкции против РФ

Финский президент Александр Стубб призвал усилить давление на Россию после того, как она в ночь на воскресенье осуществила очередной массированный обстрел Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Х.

Стубб написал, что Россия снова нанесла ракетные и дронные удары по гражданскому населению Украины, в результате чего погибли врачи и ребенок.

"Эта жестокая атака, произошедшая после недели Генеральной ассамблеи ООН, разоблачает ложные нарративы России о войне и в очередной раз показывает миру истинное лицо агрессора", – добавил он.

Президент Финляндии написал, что на этом фоне "настало время утвердить следующий пакет санкций ЕС и продолжать давление на военную машину России".

В ночь на 28 сентября Россия запустила почти 600 дронов и 50 ракет по Украине.

В целом за массированный ночной обстрел по всей Украине пострадали более 70 человек, в Киеве – четверо погибших, среди которых 12-летняя девочка.

Ранее сообщалось, что Польша поднимала в воздух патрульные истребители из-за комбинированной воздушной атаки России по Украине.