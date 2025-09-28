Парламентські вибори в Молдові визнали такими, що відбулись

Явка на виборах до парламенту Молдови в неділю перевищила 33,33%, що дозволяє оголосити їх такими, що відбулись.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Центральної виборчої комісії Молдови.

Станом на 15:30 за Кишиневом, свій голос на парламентських виборах у Молдові віддали понад 1,1 мільйона виборців, або 37,5% – більше за мінімально необхідні 33,33%.

Високу активність продовжує демонструвати діаспора – за кордоном проголосувала вже понад 161 тисяча людей. На виборчих дільницях для жителів Придністров'я свій голос віддали майже 9000 громадян.

Парламентські вибори у Молдові 28 вересня вважають визначальними для майбутнього країни.

Перед тим стало відомо про низку кампаній втручання у вибори, які організувала Росія.

У неділю повідомлялось і про кібератаку на виборчу інфраструктуру Молдови.

