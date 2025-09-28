Парламентские выборы в Молдове признаны состоявшимися

Явка на выборах в парламент Молдовы в воскресенье превысила 33,33%, что позволяет объявить их состоявшимися.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Молдовы.

По состоянию на 15:30 по Кишиневу, свой голос на парламентских выборах в Молдове отдали более 1,1 миллиона избирателей, или 37,5% – больше минимально необходимых 33,33%.

Высокую активность продолжает демонстрировать диаспора – за рубежом проголосовало уже более 161 тысячи человек. На избирательных участках для жителей Приднестровья свой голос отдали почти 9000 граждан.

Парламентские выборы в Молдове 28 сентября считаются определяющими для будущего страны.

Перед этим стало известно о ряде кампаний вмешательства в выборы, организованных Россией.

В воскресенье сообщалось и о кибератаке на избирательную инфраструктуру Молдовы.

Об угрозах, которые несут Украине результаты парламентских выборов в Молдове, и о вероятных сценариях читайте в аналитике редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко – Додон и ультраправые на службе Кремля: кто может выиграть в Молдове и чем это грозит Украине.