У Молдові закінчилося голосування, проросійські регіони дали нижчу явку

На виборах у Молдові о 21.00 завершилося голосування на дільницях, відкритих всередині країни, і розпочався підрахунок голосів.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

На виборах до парламенту республіки Молдова голосування, за місцевим законодавством, закінчується о 21:00, тож всередині країни всі виборчі дільниці вже закриті. Втім, голосуванні діаспори, яка останнім часом дає від 15 до 25% голосів, ще триває.

Попри те, що голосування за кордоном ще триває, можна стверджувати, що явка на цих виборах виявилася дещо нижчою, ніж у другому турі президентських виборів 2024 року. Торік на момент закриття дільниць проголосувало 1 млн 683 громадян, зараз – 1 млн 591 тисяч. Значна частина зменшення голосів дала діаспора, де наразі на дільниці прийшло на 40-50 тисяч менше виборців, ніж торік.

Однак є також регіони, де є дуже помітним зменшення кількості виборців, що прийшли на дільниці.

Так, найвідоміший проросійський регіон Гагаузія показав явку у 45,3%, а торік там було 51,9% людей, що прийшли на дільниці. Ще один тотально проросійський Тараклійський район дав 47,7%, а торік тут була явка 50,2%. У місті Бельці зараз явка склала 50,2%, а була 52%, тощо. Кількість виборців з Придністров'я знизилася більше ніж удвічі через перенесення дільниць для голосування.

Натомість, регіони, що традиційно підтримують Маю Санду та проєвропейський вектор – близькі до тогорічної явки. Передмістя Кишинева – явка 53,8% (була 54,2%). Яловень – 49,1% (було 49,3%), Страшени – було і лишилося 46,5% тощо.

Наразі невідомо, чи вистачить цієї переваги для того, щоби партія Санду могла зберегти більшість у парламенті.

Як повідомлялося, поліція Молдови у затримала придністровців, що готували заворушення після виборів.

