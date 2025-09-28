У Молдові заявили про затримання чоловіків з піротехнікою, що готували заворушення

Поліція Молдови провела затримання у справі про підготовку заворушень та масових безладів після виборів.

Інформацію про це передали журналістам у неділю ввечері, хоча затримання відбулися дещо раніше, повідомляє Європейська правда.

Спершу національна поліція Республіки Молдова зробила заяву про те, що "має інформацію про окремі групи осіб, які планують організувати заворушення та дестабілізацію в столиці після опівночі" та "під час анонсованої на завтра (понеділок) акції протесту".

У цьому повідомленні не було жодної конкретики. Однак вже за годину пресслужба поліції оприлюднила нову заяву, супроводивши її нарізкою оперативного відео, відзнятого, виходячи з таймкодів на ролику, незадовго до появи першого пресрелізу.

У повідомленні йдеться про те, що спецпідрозділи поліції провели затримання підозрюваних у рамках "кримінальної справи, порушеної за фактом підготовки до дестабілізації ситуації та масових заворушень одразу після завершення виборів та під час завтрашньої акції протесту в столиці".

Затримано трьох осіб, яких поліцейські вважають співробітниками силових структур Придністров'я. З повідомлення випливає, що затримані відповідали "координацію, моніторинг та матеріально-технічне забезпечення" у контексті запланованих заворушень.

"Під час затримання та обшуків у них було виявлено низку предметів, у тому числі піротехніку та легкозаймисті речовини, які мали бути використані для створення паніки і хаосу у натовпі", – йдеться у заяві поліції.

Ще перед днем голосування прем’єр Молдови заявляв, що РФ витрачає сотні мільйонів євро, щоб захопити владу за підсумками виборів.

Як повідомлялося, у неділю поліція заявляла про "мінування" дільниць вздовж Придністровʼя.

Водночас, закордонні дільниці для голосування теж масово "мінували".