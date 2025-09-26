У Молдові за два дні до виборів ускладнили доступ мешканців Придністров'я до голосування

ЦВК Молдови за два дні до парламентських виборів ухвалила рішення про перенесення на десятки кілометрів 5 виборчих дільниць, призначених для виборців з Придністров'я.

Про це повідомило незалежне видання "Мост", яке опікується тематикою Придністров’я, пише "Європейська правда".

Рішення стосується двох дільниць у селі Варниця, а також дільниць у селах Хаджимус, Кочієри і Дороцька.

Цей крок значно ускладнить жителям Придністров’я доїзд на голосування у неділю, оскільки дільниці у Варниці вирішили перенести до міста Нові Анени, дільницю з Хаджимуса – в Каушани, а дільниці з Кочієр і Дороцької – у Кишинів.

Варто зазначити, що у Варниці традиційно голосують виборці із ключових придністровських міст Бендер і Тирасполя: виборці могли дістатись до місця голосування громадським транспортом, а на дільницях зазвичай утворювались черги.

У Кочієрах була організована найближча дільниця до міста Дубоссари, а в Дороцькій – до міста Григоріополь.

У ЦВК Молдови заявили, що рішення було ухвалено після повідомлень з боку Генерального інспекторату поліції та служби безпеки СІБ, які вказали на ризики в зоні безпеки, "включаючи можливі помилкові повідомлення про бомби та інші провокації".

"Генеральний інспекторат поліції повідомив, що для втручання в подібних ситуаціях, включаючи повідомлення про бомби, необхідно викликати спеціальні бригади з обладнанням. А виклик і переміщення додаткових сил в зону безпеки – можливі тільки при попередній координації з Об'єднаною контрольною комісією", – заявив заступник голови ЦВК Павел Постіке.

За два дні до парламентських виборів точні адреси нових дільниць поки що невідомі: у ЦВК заявили, що розглядаються варіанти розміщення деяких нових дільниць у столичних секторах Ришканівка та Чекани.

ЦВК також визначила резервні приміщення для шести дільниць в інших населених пунктах у придністровській зоні безпеки. У ЦВК кажуть, що їх перенесуть тільки в разі надзвичайної ситуації.

Варто зазначити, що раніше молдовська влада вже зменшила кількість дільниць для придністровців до 12 – у Придністров’ї просили про 41 дільницю, як було на виборах у 2021 році.

Влада невизнаного Придністров’я також звинуватила Кишинів у "провокації" у зв’язку з ремонтом усіх семи мостів через Дністер перед парламентськими виборами, що також може зашкодити доїзду виборців.

Зауважимо, що виборці з Придністров'я традиційно віддають більшість голосів за проросійські сили, а не за проєвропейських політиків Молдови.

Дивіться також розмову на "ЄП" про можливість реінтеграції Придністров’я найближчим часом.