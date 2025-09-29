Келлог: Трамп підтримує далекобійні удари по Росії і розглядає надання Tomahawk

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог підтвердив, що американський лідер вважає за доцільне, щоб українські війська завдавали далекобійних ударів по території Росії.

Про це Келлог сказав в інтерв’ю Fox News, пише "Європейська правда".

Коментуючи позицію Трампа щодо ударів українських військ вглиб території РФ, потенційно навіть американською зброєю, Келлог зазначив, що українці ніколи не просили надіслати американські війська, натомість вони просили про "озброєння, можливість та дозвіл на його використання".

У відповідь на уточнюючи питання, чи є в українських військ дозвіл на таке використання американською зброї, Келлог сказав: "По-різному".

"Інколи вони мають такий дозвіл, інколи ні. Я думаю, всі повинні виконувати вказівки президента. Він є головнокомандувачем відповідно до конституції, і всі повинні підкорятися йому. Якщо президент йде вліво, ви йдете вліво. Якщо він каже йти вправо, ви йдете вправо. Такий вже президент. За останніми даними, ніхто з нас не отримав голосів виборчого коледжу, а він отримав. Тож коли президент каже щось зробити, ми просто маємо це зробити і виконати", – сказав Келлог.

На інше уточнювальне запитання, чи полягає позиція Трампа у тому, що Україна може здійснювати далекобійні удари по Росії, і що це було санкціоновано президентом, Келлог відповів ствердно.

"Я думаю, що, прочитавши те, що він сказав, а також те, що сказали віцепрезидент Венс і секретар Рубіо, відповідь – так. Використовуйте можливість завдавати ударів на великій відстані. Не існує таких речей, як безпечні зони. Це одна з причин, як я вважаю, що минулого тижня – і це було підтверджено – президент Зеленський попросив президента Трампа про ракети Tomahawk", – сказав Келлог.

Він уточнив, що рішення про потенційне надання цих ракет ще не ухвалене, і воно залежить винятково від президента Трампа.

Напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що в адміністрації Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

За даними ЗМІ, Трамп під час зустрічі в Нью-Йорку минулого тижня підтвердив Володимиру Зеленському, що готовий зняти обмеження на використання Києвом далекобійної американської зброї.