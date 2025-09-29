Келлог: Трамп поддерживает дальние удары по России и рассматривает поставку Tomahawk

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог подтвердил, что американский лидер считает целесообразным, чтобы украинские войска наносили дальнобойные удары по территории России.

Об этом Келлог сказал в интервью Fox News, пишет "Европейская правда".

Комментируя позицию Трампа относительно ударов украинских войск вглубь территории РФ, потенциально даже американским оружием, Келлог отметил, что украинцы никогда не просили прислать американские войска, вместо этого они просили о "вооружении, возможности и разрешении на его использование".

В ответ на уточняющий вопрос, есть ли у украинских войск разрешение на такое использование американского оружия, Келлог сказал: "По-разному".

"Иногда у них есть такое разрешение, иногда нет. Я думаю, все должны выполнять указания президента. Он является главнокомандующим в соответствии с конституцией, и все должны подчиняться ему. Если президент идет влево, вы идете влево. Если он говорит идти вправо, вы идете вправо. Таков уже президент. По последним данным, никто из нас не получил голосов избирательного колледжа, а он получил. Поэтому, когда президент говорит что-то сделать, мы просто должны это сделать и выполнить", – сказал Келлог.

На другой уточняющий вопрос, заключается ли позиция Трампа в том, что Украина может наносить дальнобойные удары по России, и что это было санкционировано президентом, Келлог ответил утвердительно.

"Я думаю, что, прочитав то, что он сказал, а также то, что сказали вице-президент Венс и секретарь Рубио, ответ – да. Используйте возможность наносить удары на большом расстоянии. Не существует таких вещей, как безопасные зоны. Это одна из причин, как я считаю, что на прошлой неделе – и это было подтверждено – президент Зеленский попросил президента Трампа о ракетах Tomahawk", – сказал Келлог.

Он уточнил, что решение о потенциальном предоставлении этих ракет еще не принято, и оно зависит исключительно от президента Трампа.

Накануне вице-президент США Джей Ди Венс подтвердил, что в администрации Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.

По данным СМИ, Трамп во время встречи в Нью-Йорке на прошлой неделе подтвердил Владимиру Зеленскому, что готов снять ограничения на использование Киевом дальнобойного американского оружия.