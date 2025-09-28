Венс: у США обговорюють прохання України про Tomahawk, рішення – за Трампом

Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що в адміністрації Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю Fox News.

Венс сказав, що надання Україні Tomahawk – "це питання, щодо якого остаточне рішення ухвалюватиме президент" США Дональд Трамп.

"Президент зробить те, що найкраще відповідає інтересам Сполучених Штатів Америки. Це є рушійною силою його рішень у галузі зовнішньої політики та оборонної політики", – додав він.

Американський віцепрезидент сказав, що "саме в цю хвилину ми ведемо переговори з цього питання (щодо Tomahawk. – Ред.)".

ЗМІ раніше повідомили, що на нещодавній зустрічі з Дональдом Трампом у Нью-Йорку Володимир Зеленський обговорював передачу Україні ракет Tomahawk.

Коментуючи інформацію про нібито прохання до Трампа надати Україні Tomahawk, Зеленський заявив, що американський лідер отримав запит "з деталями і з ілюстраціями" щодо всього, чого "хоче Україна".