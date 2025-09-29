ЗМІ: глава Євроради переконує столиці ЄС розблокувати процес вступу України в обхід Угорщини

Президент Європейської ради Антоніу Кошта очолив зусилля із просування заявки України на вступ до ЄС попри опір Угорщини напередодні ключового саміту лідерів Євросоюзу в Копенгагені цього тижня.

Про це йдеться у публікації видання Politico, пише "Європейська правда".

За даними п’яти дипломатів та посадовців, які погодилися говорити з виданням на умовах анонімності, Кошта заручається підтримкою столиць ЄС, щоб розблокувати переговори щодо майбутнього членства України та Молдови. Його дипломатичний наступ є спробою обійти прем’єра Угорщини Віктора Орбана, який використовує право вето, щоб заблокувати шлях України до ЄС.

За пропозицією Кошти, так звані переговорні кластери можна було б відкривати за згоди кваліфікованої більшості країн ЄС, а не лише за одностайного рішення.

Для закриття кластерів і надалі буде потрібна підтримка всіх столиць ЄС, але зниження порогу для початку переговорів дало б змогу Україні та Молдові розпочати необхідні реформи, щоб продемонструвати прогрес у наближенні до стандартів ЄС.

Це дозволило б просувати заявки обох держав вперед, навіть якщо одна чи дві країни виступатимуть проти, пояснив обізнаний із планом співрозмовник.

За словами дипломатів, Кошта активно переконував європейських лідерів під час нещодавнього "турне столицями", де зустрічався з кількома європейськими керівниками, а також у ході двосторонніх переговорів на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку минулого тижня.

"Розширення є важливим пріоритетом для президента Європейської ради. Він вважає це найважливішою геополітичною інвестицією, яку може зробити ЄС. Саме тому він переконаний, що необхідно шукати способи, аби зусилля України щодо реформ перетворилися на конкретні кроки", – прокоментував неназваний європосадовець.

Комісар ЄС з питань розширення Марта Кос у понеділок відвідає Україну, де завершується етап перевірки законодавства, необхідного для подальшого руху у процесі кандидатства.

"Усі кластери вже пройдені у рекордні терміни. Україна виконала свої зобов’язання. Вона готова до наступного кроку. Тепер справа за державами-членами, які мають дати зелене світло", – сказала Кос у коментарі Politico Brussels Playbook.

Віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка підтвердив, що в кінці вересня Україна і ЄС завершують скринінг українського законодавства для переговорів про вступ, а після того почнеться формування переговорних позицій.

