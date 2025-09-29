Президент Европейского совета Антониу Кошта возглавил усилия по продвижению заявки Украины на вступление в ЕС, несмотря на сопротивление Венгрии, накануне ключевого саммита лидеров Евросоюза в Копенгагене на этой неделе.

Об этом говорится в публикации издания Politico, пишет "Европейская правда".

По данным пяти дипломатов и чиновников, которые согласились говорить с изданием на условиях анонимности, Кошта заручается поддержкой столиц ЕС, чтобы разблокировать переговоры о будущем членстве Украины и Молдовы. Его дипломатическое наступление является попыткой обойти премьера Венгрии Виктора Орбана, который использует право вето, чтобы заблокировать путь Украины в ЕС.

По предложению Кошты так называемые переговорные кластеры можно было бы открывать с согласия квалифицированного большинства стран ЕС, а не только при единогласном решении.

Для закрытия кластеров потребуется поддержка всех столиц ЕС, но снижение порога для начала переговоров позволило бы Украине и Молдове начать необходимые реформы, чтобы продемонстрировать прогресс в приближении к стандартам ЕС.

Это позволило бы продвигать заявки обоих государств вперед, даже если одна или две страны будут выступать против, пояснил знакомый с планом собеседник.

По словам дипломатов, Кошта активно убеждал европейских лидеров во время недавнего "турне по столицам", где встречался с несколькими европейскими руководителями, а также в ходе двусторонних переговоров на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на прошлой неделе.

"Расширение является важным приоритетом для президента Европейского совета. Он считает это важнейшей геополитической инвестицией, которую может сделать ЕС. Именно поэтому он убежден, что необходимо искать способы, чтобы усилия Украины по реформам превратились в конкретные шаги", – прокомментировал неназванный еврочиновник.

Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос в понедельник посетит Украину, где завершается этап проверки законодательства, необходимого для дальнейшего движения в процессе кандидатства.

"Все кластеры уже пройдены в рекордные сроки. Украина выполнила свои обязательства. Она готова к следующему шагу. Теперь дело за государствами-членами, которые должны дать зеленый свет", – сказала Кос в комментарии Politico Brussels Playbook.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка подтвердил, что в конце сентября Украина и ЕС завершают скрининг украинского законодательства для переговоров о вступлении, а после начнется формирование переговорных позиций.

