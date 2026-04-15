Зеленський прибув із візитом в Італію

Президент Володимир Зеленський у середу, 15 квітня, прибув з офіційним візитом в Італію.

Про це "Суспільному" повідомив речник голови держави Сергій Никифоров, пише "Європейська правда".

Як повідомив Никифоров, у Римі Зеленський вже зустрівся з прем'єр-міністеркою країни Джорджею Мелоні.

Відомо, що у Зеленського запланована зустріч із президентом Італії Серджо Маттареллою.

14 квітня президент України перебував з візитом у Берліні і зустрівся з очільником німецького уряду Фрідріхом Мерцом.

У Берліні Зеленському і Мерцу продемонстрували сім видів дронів, вироблених на спільних українсько-німецьких підприємствах.

Того ж дня він також відвідав Норвегію, де країни домовилися про зміцнення норвезько-українського співробітництва у сфері оборони та безпеки.