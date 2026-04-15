ЗМІ: Орбан не приїде на неформальний саміт лідерів ЄС на Кіпрі

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який залишає свою посаду, не братиме участі в неформальній зустрічі Європейської ради на Кіпрі наступного тижня.

Про це повідомив Politico посадовець ЄС, пише "Європейська правда".

Орбан мав взяти участь у дводенній зустрічі 23–24 квітня, під час якої лідери країн планують обговорити кризу на Близькому Сході та наступний семирічний бюджет ЄС.

Відповідно до регламенту Ради, на засіданні Орбана представлятиме інший національний лідер. Цю роль, ймовірно, виконає його соратник – прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

В угорському уряді не відповіли на запит про коментар.

Орбан залишається на посаді прем’єра Угорщини доти, доки його наступник Петер Мадяр не прийме владу в травні.

Як відомо, за кілька годин після закриття виборчих дільниць в Угорщині у неділю прем’єр Віктор Орбан після 16 років при владі визнав поразку і привітав суперників з перемогою.

