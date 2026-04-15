У Молдові назвали офіційну дату виходу з СНД

Молдова офіційно вийде зі Співдружності незалежних держав (СНД) 8 квітня 2027 року, після закінчення встановленого законом 12-місячного терміну з моменту офіційного повідомлення, надісланого Секретаріату організації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив глава МЗС Молдови Міхай Попшой, якого цитує Realitatea.

Міністр зазначив, що юридична процедура виходу вже розпочалася.

"Після підписання денонсації відповідних угод та їх опублікування в Офіційному віснику 8 квітня було надіслано повідомлення до секретаріату в Мінську, і ми отримали підтвердження про отримання нашого повідомлення", – зазначив Попшой.

Він додав, що з формальної точки зору та відповідно до міжнародного права Республіка Молдова перестане бути членом СНД після закінчення річного терміну з моменту повідомлення.

"8 квітня наступного року, з юридичної та формальної точки зору, ми більше не будемо членами СНД", – заявив молдовський міністр.

Водночас, за його словами, на практиці відносини Кишинева з цією організацією вже кілька років як не існують.

"З практичної точки зору ми вже давно не є її членами, або вже багато років не беремо участі в політичних заходах та інших зустрічах, які не відповідають національним інтересам Республіки Молдова", – підкреслив Попшой.

Нагадаємо, 9 квітня президентка Молдови Мая Санду підписала укази про денонсацію основоположних угод СНД.

Рішення про вихід було ініційовано Міністерством закордонних справ та підтримане парламентом у другому читанні 2 квітня.

11 березня уряд Молдови схвалив денонсацію засадничих документів Співдружності незалежних держав.

При цьому повідомляли, що Молдові доведеться сплатити борги обсягом 100 тисяч євро, накопичені в СНД, перед виходом з організації.