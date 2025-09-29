У Грузії Саакашвілі та ексочільника держохорони зобов’язали повернути державі понад $3 млн

Тбіліський міський суд задовольнив клопотання Мінфіну і зобов'язав експрезидента Міхеїла Саакашвілі та колишнього главу Служби державної охорони Теймураза Джанашію виплатити до бюджету на користь держави до 9 мільйонів ларі (понад $3 млн).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SOVA

Зазначимо, Саакашвілі та Джанашія висунули звинувачення за 2-ю і 3-ю частинами статті 182 Кримінального кодексу, яка передбачає незаконне привласнення групою осіб великих сум грошових коштів з використанням свого службового становища за попередньою змовою у так званій "справі про піджаки".

У справі йдеться про розтрату Саакашвілі коштів на відпочинок у фешенебельних готелях та курортах, візити до косметологічних клінік та придбання одягу.

Саакашвілі був засуджений до 9 років тюремного ув'язнення, а Джанашія – оштрафований на 300 тисяч ларі, після чого в суді проти них держава порушила цивільний спір з метою стягнення нібито викрадених грошей, загальна сума яких становить 9 млн ларі (понад $3 млн).

Саакашвілі і Джанашія раніше неодноразово відкидали звинувачення, заявляючи, що процес має політичний характер.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що у жовтні до Конституційного суду країни буде подано позов про визнання неконституційною партії Саакашвілі.