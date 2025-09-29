В Грузии Саакашвили и экс-главу госохраны обязали вернуть государству более $3 млн

Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство Минфина и обязал экс-президента Михеила Саакашвили и бывшего главу Службы государственной охраны Теймураза Джанашию выплатить в бюджет в пользу государства до 9 миллионов лари (более $3 млн).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SOVA

Отметим, Саакашвили и Джанашия предъявлены обвинения по 2-й и 3-й частям статьи 182 Уголовного кодекса, которая предусматривает незаконное присвоение группой лиц крупных сумм денежных средств с использованием своего служебного положения по предварительному сговору в так называемом "деле о пиджаках".

В деле речь идет о растрате Саакашвили средств на отдых в фешенебельных отелях и курортах, визиты в косметологические клиники и приобретение одежды.

Саакашвили был приговорен к 9 годам тюремного заключения, а Джанашия – оштрафован на 300 тысяч лари, после чего в суде против них государство возбудило гражданский спор с целью взыскания якобы похищенных денег, общая сумма которых составляет 9 млн лари (более $3 млн).

Саакашвили и Джанашия ранее неоднократно отвергали обвинения, заявляя, что процесс носит политический характер.

Напомним, накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в октябре в Конституционный суд страны будет подан иск о признании неконституционной партии Саакашвили.