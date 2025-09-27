Прем’єр Грузії анонсував позов до Конституційного суду для заборони партії Саакашвілі

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що у жовтні до Конституційного суду країни буде подано позов про визнання неконституційними партій, які входять до опозиційної коаліції "Національний рух".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Радіо Свобода".

Серед цих партій – "Єдиний національний рух" – політична сила, створена колишнім президентом Михеїлом Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні і залишається неформальним лідером "Єдиного національного руху".

Кобахідзе назвав позов "демократичним процесом".

26 вересня депутатка від керівної партії "Грузинська мрія" Теа Цулукіані заявила, що висновки спеціальної парламентської слідчої комісії, створеної під її керівництвом для розслідування "злочинів" часів Саакашвілі, будуть використані в Конституційному суді з метою заборони політичної діяльності партії та її членів.

"Єдність-Національний рух" – коаліція прозахідних політичних партій у Грузії, до якої входять "Єдиний національний рух", "Стратегія Агмашенебелі" та "Європейська Грузія".

Тимчасова комісія розпочала роботу в лютому 2025 року. Було проведено 46 засідань, під час яких опитано 139 осіб.

Обіцянка притягти до відповідальності представників колишньої влади стала центральною у передвиборчій кампанії "Грузинської мрії" минулого року. У партії також обіцяли заборонити "Нацрух" та інші потенційно пов'язані з ним сили.

Опозиція у відповідь стверджувала, що "Грузинська мрія" та Бідзіна Іванішвілі відкрито говорять про репресії і мають намір знищити інакомислення в країні.

У березні проросійська влада Грузії повторно пообіцяла визнати партію "Єдиний національний рух" неконституційною.