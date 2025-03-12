У Грузії Саакашвілі засудили до 9 років ув’язнення у "справі про піджаки"

Колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі, який зараз відбуває шестирічний термін ув’язнення, засудили до дев'яти років позбавлення волі у так званій "справі про піджаки" щодо розтрати бюджетних коштів у великому розмірі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Ехо Кавказу".

Рішення оголосив суддя Тбіліського міського суду Бадрі Кочламазашвілі. Колишнього начальника Спеціальної служби охорони Теймураза Джанашія суд визнав винним у зловживанні службовими повноваженнями й оштрафував на 300 тисяч ларі.

Саакашвілі і Джанашія раніше неодноразово відкидали звинувачення, заявляючи, що процес має політичний характер.

У "справі про піджаки" йдеться про розтрату Саакашвілі коштів на відпочинок у фешенебельних готелях та курортах, візити до косметологічних клінік та придбання одягу.

У прокуратурі стверджували, що з 1 травня 2009 року до 25 лютого 2013 року, за дорученням і організацією Саакашвілі, для його особистих цілей із держбюджету нецільовим чином було витрачено 9 млн ларі (у ті роки близько 5,4 млн доларів).

Наразі Саакашвілі вже відбуває шестирічний термін, його визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Новий термін позбавлення волі обчислюватиметься з моменту затримання Саакашвілі – 1 жовтня 2021 року. Таким чином, згідно з вироком, на свободу він зможе вийти 1 жовтня 2030 року.

Водночас проти нього тривають судові процеси у справах про події 7 листопада 2007 року, коли грузинська поліція силою розганяла протестувальників, та про незаконний перетин кордону.