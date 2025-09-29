Кремль обережно прокоментував повідомлення про можливі поставки Tomahawk Україні

У Кремлі не стали висловлювати гострих реакцій у відповідь на заяви офіційних осіб США, пов'язані з можливістю поставок Україні крилатих ракет Tomahawk і ударів вглиб Росії.

Як пише "Європейська правда", це випливає з брифінгу речника Кремля Дмитрія Пєскова у понеділок, його цитує "Интерфакс".

Пєскова попросили прокоментувати заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса і спецпосланця США Кіта Келлога про можливість поставок Україні ракет Tomahawk і ударів вглиб території РФ.

"Ми дійсно чули ці заяви, ми уважно зараз їх аналізуємо", – сказав Пєсков журналістам.

Він сказав, що за цим питанням уважно стежать російські військові фахівці.

"Питання, як і раніше, звучить наступним чином: хто може запускати ці ракети, навіть якщо вони опиняються на території київського режиму – чи можуть їх запускати тільки українці або це повинні робити все-таки американські військові? Хто дає цільові завдання цим ракетам – американська сторона або самі українці? І так далі. Тому тут необхідний дуже глибокий аналіз. Ми, безумовно, чули заяви, вони дуже серйозні, ми їх вивчаємо", – сказав Пєсков.

Відповідаючи на питання, якою буде відповідь Москви в разі поставки цих ракет Києву, Пєсков зауважив, що поки необхідно зрозуміти потенційні загрози і з'ясувати, хто буде залучений до процесу.

Напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що в адміністрації Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

За даними ЗМІ, Трамп під час зустрічі в Нью-Йорку минулого тижня підтвердив Володимиру Зеленському, що готовий зняти обмеження на використання Києвом далекобійної американської зброї.