Кремль осторожно прокомментировал сообщения о возможных поставках Tomahawk Украине

В Кремле не стали высказывать острых реакций в ответ на заявления официальных лиц США, связанные с возможностью поставок Украине крылатых ракет Tomahawk и ударов вглубь России.

Как пишет "Европейская правда", это следует из брифинга спикера Кремля Дмитрия Пескова в понедельник, его цитирует "Интерфакс".

Пескова попросили прокомментировать заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника США Кита Келлога о возможности поставок Украине ракет Tomahawk и ударов вглубь территории РФ.

"Мы действительно слышали эти заявления, мы внимательно сейчас их анализируем", – сказал Песков журналистам.

Он сказал, что за этим вопросом внимательно следят российские военные специалисты.

"Вопрос по-прежнему звучит следующим образом: кто может запускать эти ракеты, даже если они оказываются на территории киевского режима – могут ли их запускать только украинцы или это должны делать все-таки американские военные? Кто дает целевые задачи этим ракетам – американская сторона или сами украинцы? И так далее. Поэтому здесь необходим очень глубокий анализ. Мы, безусловно, слышали заявления, они очень серьезные, мы их изучаем", – сказал Песков.

Отвечая на вопрос, каким будет ответ Москвы в случае поставки этих ракет Киеву, Песков заметил, что пока необходимо понять потенциальные угрозы и выяснить, кто будет вовлечен в процесс.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что в администрации Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.

По данным СМИ, Трамп во время встречи в Нью-Йорке на прошлой неделе подтвердил Владимиру Зеленскому, что готов снять ограничения на использование Киевом дальнобойного американского оружия.