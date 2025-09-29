В ЕС говорят, что открытие кластеров для Украины без согласия Орбана "может быть рассмотрено"

Для определенных промежуточных шагов в процессе расширения Европейского Союза может быть рассмотрена возможность принятия решений не единогласно, а квалифицированным большинством.

Об этом заявил представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье, отвечая на вопрос журналистов о возможных вариантах принятия решения об открытии переговорных кластеров для Украины.

В ЕС рассматривают возможности открытия переговорных кластеров без требования единогласия.

"Когда страна (Украина. – „ЕП") удерживается без объективных причин, несмотря на выполнение критериев, под угрозой оказывается доверие ко всему процессу расширения", – заявил Мерсье.

Он уточнил, что в отношении Украины принять решение об открытии кластеров должны государства-члены ЕС (Совет ЕС. – "ЕП").

"В этом конкретном контексте, это вопрос для государств-членов – принять решение. А с нашей стороны мы будем способствовать всем дискуссиям", – подчеркнул спикер.

О вопросе квалифицированного большинства, он напомнил, что "относительно вступления в ЕС, Комиссия заявила в своей коммуникации о расширении, которая была опубликована в прошлом году, что, в соответствии с выводами Европейского совета и призывом к ускоренному процессу вступления, сам процесс расширения может быть пересмотрен".

"Это то, что мы сказали в своей коммуникации. Таким образом, возможность предоставить Совету полномочия принимать решения квалифицированным большинством может быть исследована для определенных промежуточных шагов в процессе расширения", – сообщил Гийом Мерсье.

"Что касается закрытия переговорных разделов, оно должно и в дальнейшем приниматься единогласно всеми государствами-членами, как и окончательное решение по самому вступлению также должно приниматься единогласно", – подчеркнул он.

Мерсье добавил, что дискуссия пока открыта, но окончательное решение все равно остается за государствами-членами ЕС.

Как сообщала "Европейская правда", президент Европейского совета Антониу Кошта возглавил усилия по продвижению заявки Украины на вступление в ЕС несмотря на сопротивление Венгрии накануне ключевого саммита лидеров Евросоюза в Копенгагене на этой неделе. По его предложению, переговорные кластеры можно было бы открывать с согласия квалифицированного большинства стран ЕС, а не только единогласно.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка подтвердил, что в конце сентября Украина и ЕС завершают скрининг украинского законодательства для переговоров о вступлении, а после того начнется формирование переговорных позиций.

Читайте также: Новая дорога в обход Орбана. Как возможно разблокировать движение Украины в ЕС.