Зеленський пропонує партнерам спільний щит для захисту від повітряних загроз РФ

Президент Володимир Зеленський висунув ідею створення спільної системи захисту від загроз із повітря, до якої могли б долучитись Польща та інші партнери України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у виступі на Варшавському безпековому форумі в понеділок.

Зеленський згадав про нещодавні порушення повітряного простору в Польщі та Естонії, а також інциденти з невідомими дронами в Північній Європі. На його думку, так "Росія перевіряє, як далеко вона може зайти".

Він додав, що на дії Росії має бути спільна, швидка реакція з використанням усіх наявних можливостей.

"Україна пропонує Польщі та всім нашим партнерам створити спільний, справді надійний щит проти російських повітряних загроз. Це можливо", – сказав Зеленський.

"Україна може протидіяти всім типам російських дронів і ракет, і якщо ми діятимемо в регіоні разом, у нас буде достатньо зброї та виробничих потужностей для цього", – додав він.

На думку глави держави, в разі, якщо Росія втратить можливість завдавати ударів із повітря, "вона не зможе продовжувати війну та буде змушена шукати інші способи співіснувати".

Як відомо, нині в Європейському Союзі обговорюється ідея створення "стіни дронів", причому ЄС покладатиметься на технології, що добре показали себе в Україні.

Раніше Київ неодноразово закликав сусідні держави допомогти збивати російські загрози в повітряному просторі України, але такі заклики не знаходили підтримки.