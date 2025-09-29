Зеленский предлагает партнерам общий щит для защиты от воздушных угроз РФ

Президент Владимир Зеленский выдвинул идею создания совместной системы защиты от угроз с воздуха, к которой могли бы присоединиться Польша и другие партнеры Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в выступлении на Варшавском форуме по безопасности в понедельник.

Зеленский вспомнил о недавних нарушениях воздушного пространства в Польше и Эстонии, а также инцидентах с неизвестными дронами в Северной Европе. По его мнению, так "Россия проверяет, как далеко она может зайти".

Он добавил, что на действия России должна быть совместная, быстрая реакция с использованием всех имеющихся возможностей.

"Украина предлагает Польше и всем нашим партнерам создать общий, действительно надежный щит против российских воздушных угроз. Это возможно", – сказал Зеленский.

"Украина может противодействовать всем типам российских дронов и ракет, и если мы будем действовать в регионе вместе, у нас будет достаточно оружия и производственных мощностей для этого", – добавил он.

По мнению главы государства, в случае, если Россия потеряет возможность наносить удары с воздуха, "она не сможет продолжать войну и будет вынуждена искать другие способы сосуществовать".

Как известно, сейчас в Европейском Союзе обсуждается идея создания "стены дронов", причем ЕС будет полагаться на технологии, хорошо показавшие себя в Украине.

Ранее Киев неоднократно призывал соседние государства помочь сбивать российские угрозы в воздушном пространстве Украины, но такие призывы не находили поддержки.