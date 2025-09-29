У Греції профспілки готують загальний страйк проти нового трудового законодавства

У середу в Греції відбудеться 24-годинний загальнонаціональний загальний страйк працівників приватного та державного секторів на знак протесту проти нового трудового законодавства, організований двома найбільшими профспілками країни – GSEE та ADEDY.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Очікується, що страйк, підтриманий кількома галузевими федераціями, порушить роботу органів місцевого самоврядування, державних лікарень, шкіл, міського і міжміського транспорту, портів, залізниць і авіаперевезень.

Профспілки вчителів – Грецька федерація вчителів початкової школи (DOE), Грецька федерація вчителів державних шкіл (OLME) і Федерація вчителів приватних шкіл (OIELE) – також закликали своїх членів приєднатися.

В Афінах автобуси і тролейбуси працюватимуть лише з 9 ранку до 9 вечора, а лінії метро 1, 2 і 3 та трамвай працюватимуть з 9 ранку до 5 вечора, щоб полегшити доступ до мітингів.

Грецька федерація залізничників (POS) і профспілка авіадиспетчерів заявили, що візьмуть участь в акції, в той час як поромне сполучення буде призупинено після того, як Грецька федерація моряків (PNO) оголосила про свою участь. Водії таксі в Аттиці також оголосили про страйк, вимагаючи поліпшення умов праці.

GSEE і ADEDY скликали мітинг на 11 ранку на площі Клафтмонос в центрі Афін. Комуністична профспілкова група PAME проведе окрему демонстрацію о 10.30 біля Афінського університету, в той час як Пірейський центр праці запланував свій протест на 10 ранку на площі Муніципального театру. Демонстрації заплановані і в інших містах країни.

Страйк скликали як протест проти проєкту бюджету уряду на 2026 рік із заходами економії.

11 вересня у Греції страйкували машиністи потягів через звільнення трьох колег.