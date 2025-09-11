У Греції страйкують машиністи потягів через звільнення трьох колег

У четвер машиністи поїздів по всій Греції влаштовують 24-годинний страйк на знак протесту проти звільнення трьох своїх колег з Hellenic Train.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

У заяві Грецької профспілки машиністів (PEPE) йдеться, що страйк є відповіддю на те, що вона назвала "несправедливими і раптовими" звільненнями.

За даними профспілки, Hellenic Train, дочірня компанія італійської державної Ferrovie Dello Stato Group, розірвала контракти з трьома машиністами-ветеранами в серпні без попереднього попередження.

Всі троє мали більш ніж 40-річний стаж роботи і, за словами профспілки, належали до соціально вразливих груп і мали проблеми зі здоров'ям.

Очікується, що страйк порушить залізничне сполучення по всій країні, включаючи приміські залізничні маршрути до аеропорту. Грецька залізниця, за підтримки співробітників служби безпеки, працюватиме на обмеженій кількості маршрутів.

Метрополітен, однак, працює у звичайному режимі.

