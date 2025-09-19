У Франції затримали понад 300 учасників масштабних протестів

У Франції, де 18 вересня проходили масштабні акції протесту, за їхніми підсумками затримали 309 осіб.

Про це розповів глава французького МВС Брюно Ретайо, якого цитує Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, загалом по всій країні пройшли 700 протестних акцій.

"Попереднє розміщення наших сил правопорядку зіграло стримувальну роль", – сказав Ретайо.

Загалом влада Франції нарахувала близько 500 тисяч демонстрантів, з них 50-100 тисяч вийшли на протести в столиці Парижі. Було залучено до охорони порядку 6000 поліцейських і жандармів.

Ретайо також додав, що з 309 затриманих 134 осіб були поміщені під варту.

Крім того, за його словами, "26 співробітників правоохоронних органів отримали поранення".

Нагадаємо, страйк скликали як протест проти проєкту бюджету уряду на 2026 рік із заходами економії.

Багато хто вважає, що бюджетні пропозиції новопризначеного прем’єра Себастьєна Лекорню не будуть суттєво відрізнятися від того, що пропонував попередній очільник уряду Франсуа Байру для скорочення гігантського державного боргу.

Більшість французів не вірять, що Лекорню вдасться вирішити проблему, з якою не впорався його попередник – знайти компроміс із фракціями у парламенті, щоб затвердити бюджет і не отримати вотуму недовіри.

