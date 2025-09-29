В Греции профсоюзы готовят всеобщую забастовку против нового трудового законодательства

В среду в Греции состоится 24-часовая общенациональная всеобщая забастовка работников частного и государственного секторов в знак протеста против нового трудового законодательства, организованная двумя крупнейшими профсоюзами страны – GSEE и ADEDY.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Ожидается, что забастовка, поддержанная несколькими отраслевыми федерациями, нарушит работу органов местного самоуправления, государственных больниц, школ, городского и междугороднего транспорта, портов, железных дорог и авиаперевозок.

Профсоюзы учителей – Греческая федерация учителей начальной школы (DOE), Греческая федерация учителей государственных школ (OLME) и Федерация учителей частных школ (OIELE) – также призвали своих членов присоединиться.

В Афинах автобусы и троллейбусы будут работать только с 9 утра до 9 вечера, а линии метро 1, 2 и 3 и трамвай будут работать с 9 утра до 5 вечера, чтобы облегчить доступ к митингам.

Греческая федерация железнодорожников (POS) и профсоюз авиадиспетчеров заявили, что примут участие в акции, в то время как паромное сообщение будет приостановлено после того, как Греческая федерация моряков (PNO) объявила о своем участии. Водители такси в Аттике также объявили о забастовке, требуя улучшения условий труда.

GSEE и ADEDY созвали митинг на 11 утра на площади Клафтмонос в центре Афин. Коммунистическая профсоюзная группа PAME проведет отдельную демонстрацию в 10:30 возле Афинского университета, в то время как Пирейский центр труда запланировал свой протест на 10 утра на площади Муниципального театра. Демонстрации запланированы и в других городах страны.

