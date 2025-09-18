В МВС Франції нарахували пів мільйона учасників страйків, є постраждалі

У загальнонаціональних страйках у Франції 18 вересня взяли участь понад пів мільйона осіб.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

За оцінками Міністерства внутрішніх справ, у демонстраціях-страйках по всій території Франції у четвер взяли участь понад 500 тисяч осіб, з яких 55 000 – у Парижі.

У профспілках під кінець дня заявили, що вважають заходи великим успіхом. Вони зазначили, що поки не визначили нову дату масових протестів.

В МВС зазначили, що внаслідок різних інцидентів під час акцій постраждали десятеро учасників демонстрацій та один журналіст. Незначні тілесні ушкодження отримали 11 поліцейських. Затримали 181 особу, з них 31 – у Парижі.

Des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre ont éclaté dans le 11e arrondissement de Paris. Du gaz lacrymogène a été largement utilisé à l’intérieur du cortège. Ces confrontations ont provoqué des bousculades aux abords d’un café boulevard Voltaire. pic.twitter.com/LWnt47tTv1 – Le Figaro (@Le_Figaro) September 18, 2025

Нагадаємо, страйк скликали як протест проти проєкту бюджету уряду на 2026 рік із заходами економії.

Багато хто вважає, що бюджетні пропозиції новопризначеного прем’єра Себастьєна Лекорню не будуть суттєво відрізнятися від того, що пропонував його попередній очільник уряду Франсуа Байру для скорочення гігантського державного боргу.

Більшість французів не вірять, що Лекорню вдасться вирішити проблему, з якою не впорався його попередник – знайти компроміс із фракціями у парламенті, щоб затвердити бюджет і не отримати вотуму недовіри.

Читайте також: Останній уряд Макрона: чи зможе новий прем'єр вивести Францію з політичної кризи