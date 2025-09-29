В Швейцарии разгорелся скандал из-за референдума об "электронных паспортах"

В Швейцарии призывают отменить результаты референдума, на котором с незначительным преимуществом голосов поддержали введение электронных аналогов паспортов, e-ID, из-за якобы вмешательства государства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Blick.

В воскресенье швейцарский электорат одобрил введение e-ID на референдуме, причем в пользу этого высказались только 50,39% участников голосования.

Но существует вероятность, что результаты референдума отменят. В Федеральный верховный суд Швейцарии подали жалобу из-за пожертвования 30 тысяч швейцарских франков на кампанию в поддержку e-ID от компании Swisscom, которая имеет тесные связи с федеральным правительством.

В Швейцарии компании, контролируемые правительством, обязаны быть политически нейтральными и не вмешиваться в процедуру голосования.

Представитель правой Швейцарской народной партии, которая в настоящее время имеет большинство в федеральном парламенте, Нильс Фихтер заявил о "несанкционированной агитации" со стороны Swisscom.

"Если 21 тысяча голосов из 2,7 миллиона голосов имеет значение, то пожертвование оказало значительное влияние", – сказал он, требуя повторного голосования.

Сама Swisscom накануне голосования указала на свою стратегическую миссию в содействии диджитализации и защите данных швейцарцев, заявив, что e-ID "очень близко" к ее основной деятельности и позволяет предоставлять безопасные цифровые услуги.

В 2023 году сообщалось, что в Европейском Союзе разрабатывают цифровой кошелек, который позволит отказаться от всех бумажных и пластиковых документов, в частности, от ID-карты или водительского удостоверения.

Великобритания ранее заявила, что введет обязательную цифровую ID-программу для британских граждан и резидентов, которые начинают новую работу, как способ сдерживания нелегальной миграции.