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ЄС готує відмову від пластикових і паперових карт та перехід до цифрового гаманця

Вівторок, 28 березня 2023, 09:57

У Європейському Союзі розробляють цифровий гаманець, який дасть змогу відмовитися від усіх паперових і пластикових документів, зокрема, від ID-картки або водійського посвідчення.

Про це повідомляє Естонське національне телерадіомовлення ERR, пише "Європейська правда".

Євродепутати обговорюють нову версію відповідної постанови, відомої під абревіатурою eiDAS, із 2020 року. Тиждень тому в ЄС завершили роботу над попереднім додатком цифрового гаманця. Його тільки починають тестувати.

У цифровому гаманці можна буде зберігати докази всіх дозволів і прав, включно з водійськими правами, дозволом на риболовлю та рецептами на ліки. Крім того, він дасть змогу вибирати, кому і яку інформацію показувати.

"Наприклад, якщо вас зупиняє дорожній поліцейський, він справді має право подивитися ваші особистий код та ім'я, в той час як швейцару в барі не потрібно знати, де ви живете, якими є ваші особистий код, дата народження або ім'я. Він просто має бачити, що людині виповнилося 18 років. Це вся інформація, яка йому потрібна", - прокоментував експерт Департаменту державної інфосистеми Марк Ерліх.

Він підкреслив, що нині немає жодних перешкод для того, щоб держави ЄС почали використовувати цифровий гаманець до кінця 2025 року.

Як повідомлялося, у Польщі планують у 2023 році прирівняти електронний паспорт до пластикової ID-картки.

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Естонія ЄвроЖиття

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