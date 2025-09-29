Єврокомісарка Кос вважає, що Україна виконала "домашнє завдання" щодо нацменшин

Україна виконала своє домашнє завдання щодо нацменшин, і є сподівання на відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України в ЄС.

Про це на пресбрифінгу в Ужгороді повідомила єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"Я хотіла поспілкуватися на Закарпатті із представниками національних меншин. Я побувала в двох школах – з угорською та словацькою мовами навчання. Треба сказати, що ви дуже серйозно ставитеся у підході до навчання національних меншин. Треба сказати, що Україна виконала свою домашню роботу, і я дуже сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо відкрити перемовини щодо першого кластеру та отримаємо для цього зелене світло від Європейської ради," – повідомила вона.

Як зазначила Марта Кос, саме ці питання входять в перший кластер переговорів щодо вступу в ЄС. Також вони входять в останній кластер, яким закривають переговори щодо вступу.

"Україні необхідно запровадити відповідний план дій, який стосується нацменшин, ми готові зі свого боку допомагати Україні в цьому. Це дуже важлива частина на шляху до вступу в ЄС. І треба сказати, що перемовини щодо вступу до ЄС є найкращою можливістю, аби вирішити усі питання нацменшин", – додала вона.

Як повідомлялося, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос розпочала сьогодні, 29 вересня, свій візит в Україну.

Марта Кос прибула з візитом, "щоб підтвердити підтримку ЄС європейського шляху країни та відзначити завершення процесу скринінгу задля вступу у ЄС".

В Ужгороді вона з командою відвідала ліцей імені Дойко Габора з угорською мовою навчання та в Ужгородський ліцей №4, де викладання ведеться словацькою. Метою візиту було побачити, як організований навчальний процес, яким чином діти вивчають мови та як у закладах співіснують різні культури.