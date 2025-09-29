Еврокомиссар Кос считает, что Украина выполнила "домашнее задание" по нацменьшинствам

Украина выполнила свое домашнее задание по нацменьшинствам, и есть надежда на открытие первого кластера переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Об этом на пресс-брифинге в Ужгороде сообщила еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Я хотела пообщаться на Закарпатье с представителями национальных меньшинств. Я побывала в двух школах – с венгерским и словацким языками обучения. Надо сказать, что вы очень серьезно относитесь в подходе к обучению национальных меньшинств. Надо сказать, что Украина выполнила свою домашнюю работу, и я очень надеюсь, что в ближайшее время мы сможем открыть переговоры по первому кластеру и получим для этого зеленый свет от Европейского совета," – сообщила она.

Как отметила Марта Кос, именно эти вопросы входят в первый кластер переговоров по вступлению в ЕС. Также они входят в последний кластер, которым закрывают переговоры по вступлению.

"Украине необходимо ввести соответствующий план действий, который касается нацменьшинств, мы готовы со своей стороны помогать Украине в этом. Это очень важная часть на пути к вступлению в ЕС. И надо сказать, что переговоры о вступлении в ЕС являются лучшей возможностью, чтобы решить все вопросы нацменьшинств", – добавила она.

Как сообщалось, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос начала сегодня, 29 сентября, свой визит в Украину.

Марта Кос прибыла с визитом, "чтобы подтвердить поддержку ЕС европейского пути страны и отметить завершение процесса скрининга для вступления в ЕС".

В Ужгороде она с командой посетила лицей имени Дойко Габора с венгерским языком обучения и в Ужгородский лицей №4, где преподавание ведется на словацком. Целью визита было увидеть, как организован учебный процесс, каким образом дети изучают языки и как в заведениях сосуществуют разные культуры.