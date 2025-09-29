В МИД отреагировали на запрет Венгрией ряда украинских медиа

В МИД Украины, комментируя решение венгерского правительства заблокировать доступ к ряду украинских медиа, в том числе "ЕвроПравды", отметили, что речь идет о блокировании доступа венгров к журналистике, основанной на фактах.

Об этом в Х написал представитель МИД Георгий Тихий, передает "Европейская правда".

Он отметил, что решение Украины о блокировании в том числе венгерских порталов направлено против российской пропаганды.

"Разница в том, что Украина блокирует российскую пропаганду, тогда как правительство Орбана блокирует доступ венгров к журналистике, основанной на фактах. Но для них чем дальше от правды, тем лучше", – написал Тихий.

The difference is that Ukraine blocks Russian propaganda, whereas Orban's government blocks Hungarians' access to fact-based journalism. But for them, the farther from the truth the better. https://t.co/128Bej4Saz – Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) September 29, 2025

В середине сентября Украина запретила несколько иностранных газет, в том числе венгерские Origo и Demokrata, на основании того, что эти сайты регулярно распространяют российскую пропаганду.

Руководитель аппарата Офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш ранее заявил, что "Венгрия сегодня вводит зеркальные меры против украинских новостных порталов, поэтому они не будут доступны в Венгрии".

На выборах в Венгрии, запланированных на апрель 2026 года, венгерский премьер предстанет перед самым большим вызовом своей 15-летней власти.

Бывший участник политического круга Орбана, Петер Мадьяр возглавляет партию, которая имеет шансы впервые с 2010 года победить "Фидес" на парламентских выборах.