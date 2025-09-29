Пісторіус обіцяє, що Україна отримає два "німецькі" Patriot до кінця року

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував передання Україні двох зенітно-ракетних комплексів Patriot до кінця 2025 року.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", про це він сказав у понеділок під час Варшавського безпекового форуму.

Пісторіус у своєму виступі згадав про останній масований обстріл України, під час якого Росія використала "понад 580 дронів і більш як 40 ракет", який знову підкреслив "важливість зміцнення української протиповітряної оборони".

"І саме цим ми займаємося. Німеччина вже передала три системи Patriot. До кінця цього року ми надамо ще дві сучасні системи Patriot за підтримки наших норвезьких партнерів", – додав він.

Глава німецького Міноборони також запевнив у непохитній підтримці України, додавши, що Берлін щороку витрачає на це "близько 9 мільярдів євро".

На початку вересня Пісторіус заявив, що його країна перебуває у процесі постачання двох повних систем Patriot до України спільно з Норвегією, яка погодилась оплатити половину їхньої вартості.

У липні стало відомо, що США та Німеччина досягли домовленості про надання Україні п’яти систем протиповітряної оборони Patriot, які повинні надійти на поле бою якомога швидше.