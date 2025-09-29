Писториус обещает, что Украина получит два "немецких" Patriot до конца года

Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал передачу Украине двух зенитно-ракетных комплексов Patriot до конца 2025 года.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", об этом он сказал в понедельник во время Варшавского форума по безопасности.

Писториус в своем выступлении упомянул о последнем массированном обстреле Украины, во время которого Россия использовала "более 580 дронов и более 40 ракет", что вновь подчеркнуло "важность укрепления украинской противовоздушной обороны".

"И именно этим мы и занимаемся. Германия уже передала три системы Patriot. До конца этого года мы предоставим еще две современные системы Patriot при поддержке наших норвежских партнеров", – добавил он.

Глава немецкого Минобороны также заверил в непоколебимой поддержке Украины, добавив, что Берлин ежегодно тратит на это "около 9 миллиардов евро".

В начале сентября Писториус заявил, что его страна находится в процессе поставки двух полных систем Patriot в Украину совместно с Норвегией, которая согласилась оплатить половину их стоимости.

В июле стало известно, что США и Германия достигли договоренности о предоставлении Украине пяти систем противовоздушной обороны Patriot, которые должны поступить на поле боя как можно скорее.