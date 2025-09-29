Колегія Єврокомісії в Брюсселі 30 вересня проведе безпекове засідання за участі Рютте

Засідання Колегії Європейської комісії у вівторок, 30 вересня,у Брюсселі буде присвячене питанням безпеки і відбудеться за участі генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив інформований посадовець Європейської комісії.

Генсек НАТО Марк Рютте запрошений на Колегію Єврокомісії 30 вересня.

"Завтра зранку відбудеться засідання Колегії Єврокомісії з питань безпеки, у якій візьме участь генеральний секретар НАТО Марк Рютте", – повідомив співрозмовник "Європейської правди".

Він уточнив, що європейські комісари, зокрема, обговорюватимуть плани щодо оборонної стратегії Євросоюзу "Готовність 2030" (Readiness 2030).

Раніше "Європейська правда" повідомляла, що у порядку денному саміту лідерів ЄС 1 жовтня два пункти: Україна, а також – оборонна стратегія ЄС.

Президент України Володимир Зеленський доєднається до неформального засідання лідерів ЄС 1 жовтня у Копенгагені по відеозв’язку, але особисто візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти 2 жовтня.