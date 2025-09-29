Коллегия Еврокомиссии 30 сентября проведет заседание по вопросам безопасности с участием Рютте

Заседание Коллегии Европейской комиссии во вторник, 30 сентября, будет посвящено вопросам безопасности, и пройдет с участием генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщил осведомленный чиновник Европейской комиссии.

Генсек НАТО Марк Рютте приглашен на заседание Коллегии Еврокомиссии 30 сентября.

"Завтра утром состоится заседание Коллегии Еврокомиссии по вопросам безопасности, в котором примет участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте", – сообщил собеседник "Европейской правды".

Он уточнил, что европейские комиссары, в частности, обсудят планы по оборонной стратегии Европейского союза "Готовность 2030" (Readiness 2030).

Ранее "Европейская правда" сообщала, что в повестке дня саммита лидеров ЕС 1 октября два пункта: Украина, а также оборонная стратегия ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к неформальному заседанию лидеров ЕС 1 октября в Копенгагене по видеосвязи, но лично примет участие в саммите Европейского политического сообщества.