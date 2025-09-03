Польща і Швеція поглиблюють зв'язки у сфері оборони

Польща і Швеція підписали у вівторок нову угоду про співпрацю в галузі оборони, оголосив польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш після зустрічі зі своїм шведським колегою Полом Йонсоном.

Про це повідомляє Euractiv, інформує "Європейська правда".

Міністерство оборони Польщі не розкрило деталі угоди, поінформувавши лише, що вона охоплює співпрацю в галузі оборонної промисловості, спільні закупівлі та спільні навчання.

"З найперших днів, коли ви вирішили приєднатися до Північноатлантичного альянсу, ми підтримували це рішення і продовжуємо підтримувати один одного", – сказав Косіняк-Камиш своєму шведському колезі.

Він подякував Швеції за відправку винищувачів Gripen і військ на східний фланг НАТО. З квітня шість винищувачів JAS-39 Gripen зі шведськими пілотами і наземним персоналом дислоковані в Мальборку, на півночі Польщі, в рамках посиленої місії НАТО з патрулювання повітряного простору.

За словами Косіняка-Камиша, в НАТО "важко знайти інший приклад" настільки глибокої співпраці з новим членом.

Він підтвердив, що шведські війська також візьмуть участь у навчаннях Iron Defender, які розпочалися цього тижня в Польщі у відповідь на російсько-білоруські навчання "Запад-25".

