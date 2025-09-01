Нідерландські F-35 заступили на патрулювання у Польщі

Нідерландські винищувачі F-35 розпочали патрулювання у Польщі.

Про це повідомили на сторінці Оперативного командування ЗС Польщі, пише "Європейська правда".

Винищувачі F-35s Королівських повітряних сил Нідерландів заступили на патрулювання у польському небі. Літаки перебувають на базі у селищі Кшесини під Познанню.

"Їхнє завдання – підтримувати захист польського повітряного простору та східного флангу НАТО, зокрема шляхом участі у повітряній місії з підтримки програми NSATU – Безпекової допомоги та навчання НАТО для України", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Польща регулярно піднімає авіацію під час масштабних повітряних атак РФ по українських містах після випадків, коли повітряні цілі залітали на територію Польщі.

Наприкінці серпня на території Люблінського воєводства впав БпЛА – ймовірно, один з тих, якими атакували Україну.