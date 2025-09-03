Польша и Швеция углубляют связи в сфере обороны

Польша и Швеция подписали во вторник новое соглашение о сотрудничестве в области обороны, объявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш после встречи со своим шведским коллегой Полом Йонсоном.

Об этом сообщает Euractiv, информирует "Европейская правда".

Министерство обороны Польши не раскрыло детали соглашения, сообщив лишь, что оно охватывает сотрудничество в области оборонной промышленности, совместные закупки и совместные учения.

"С самых первых дней, когда вы решили присоединиться к Североатлантическому альянсу, мы поддерживали это решение и продолжаем поддерживать друг друга", – сказал Косиняк-Камыш своему шведскому коллеге.

Он поблагодарил Швецию за отправку истребителей Gripen и войск на восточный фланг НАТО. С апреля шесть истребителей JAS-39 Gripen со шведскими пилотами и наземным персоналом дислоцированы в Мальборке, на севере Польши, в рамках усиленной миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.

По словам Косиняка-Камыша, в НАТО "трудно найти другой пример" столь глубокого сотрудничества с новым членом.

Он подтвердил, что шведские войска также примут участие в учениях Iron Defender, которые начались на этой неделе в Польше в ответ на российско-белорусские учения "Запад-25".

Сообщалось также, что нидерландские истребители F-35 начали патрулирование в Польше.