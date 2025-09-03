Прем'єр Естонії прокоментував свій наднизький рейтинг

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал прокоментував свій особистий рейтинг як очільника, який, згідно з опитуваннями, становить близько 5%.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить ERR.

Міхал зазначив, що повідомлення про наднизькі рейтинги мотивують його працювати краще.

"Це мотивує мене працювати краще, більше спілкуватися, пояснювати. Зрештою, це не так вже й погано", – сказав він.

Опитування показують, що естонська Партія реформ, представником якої є чинний прем’єр, за літо ще більше втратила підтримку і має найнижчий рейтинг за останні роки.

Одним з кроків, що, ймовірно, вдарили по рейтингу уряду, стало підвищення ПДВ з липня. Після того десятки тисяч громадян підтримали петицію із закликом знизити ПДВ на продукти харчування, проте в уряді налаштовані скептично.

Ще одне опитування показало, що 58% громадян Естонії вважають, що в країні необхідно провести дострокові парламентські вибори.