Премьер Эстонии прокомментировал свой сверхнизкий рейтинг

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал прокомментировал свой личный рейтинг как руководителя, который, согласно опросам, составляет около 5%.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит ERR.

Михал отметил, что сообщения о сверхнизких рейтингах мотивируют его работать лучше.

"Это мотивирует меня работать лучше, больше общаться, объяснять. В конце концов, это не так уж и плохо", – сказал он.

Опросы показывают, что эстонская Партия реформ, представителем которой является действующий премьер, за лето еще больше потеряла поддержку и имеет самый низкий рейтинг за последние годы.

Одним из шагов, которые, вероятно, ударили по рейтингу правительства, стало повышение НДС с июля. После того десятки тысяч граждан поддержали петицию с призывом снизить НДС на продукты питания, однако в правительстве настроены скептически.

Еще один опрос показал, что 58% граждан Эстонии считают, что в стране необходимо провести досрочные парламентские выборы.